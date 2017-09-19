"ПСЖ" за месяц продал уже 120 тысяч футболок с именем Неймар

Футболки с именем форварда "ПСЖ" Неймара имеют большой спрос среди болельщиков во Франции.Официальные магазины парижан за прошлый месяц продали 120 тысяч экземпляров, что на 75% больше аналогичных показателей в прошлом году.Компания Nike, производитель формы "ПСЖ", опасается, что в ближайшие два месяца могут быть выкуплены все изготовленные футболки с именем Неймара.Футболки продаются по 100 евро. Таким образом, с их продажи выручены 12 миллионов. Однако вся прибыль всегда идет компаниям, занимающимся изготовлением экипировки. Клубы получают по спонсорскому контракту фиксированную сумму, а также небольшой бонус от продаж футболок.