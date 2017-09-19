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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба пошутил над девочкой, выводившей футболистов на поле (видео)
Нападающий "Зенита" Артём Дзюба перед игрой 10-го тура премьер-лиги с "Уфой" разыграл девочку, которая выходила на поле вместе с футболистами.
Дзюба во время ожидания выхода на поле дёрнул девочку за хвостик, при этом показывая ей, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.
Дзюба во время ожидания выхода на поле дёрнул девочку за хвостик, при этом показывая ей, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.
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