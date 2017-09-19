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Артем Дзюба пошутил над девочкой, выводившей футболистов на поле (видео)

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба перед игрой 10-го тура премьер-лиги с "Уфой" разыграл девочку, которая выходила на поле вместе с футболистами.

Дзюба во время ожидания выхода на поле дёрнул девочку за хвостик, при этом показывая ей, что это делает не он, а стоящий за ней мальчик.

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 14:41
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(2)
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 14:45) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ну вот, первое результативное действие
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Комитет по этике разберётся с этим вопиющим беспределом.
Регистрация: 2.12.2014
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