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Кто главный неудачник 10-го тура?



 

«Спартак» или «Анжи»? Сборная неудачников 10-го тура

«Анжи» пропускает пять, «Спартак» – два за 4 минуты в большинстве, а «Локомотив» однажды на 2-й минуте и не может отыграться. Rusfootball.info – об игроках этих и многих других команд, которые не могут занести 10-й тур себе в актив.

Вратарь: Сергей Рыжиков («Рубин»)

Наверняка вы ожидали увидеть здесь пропустившего 5 мячей Будакова, но он скорее стал жертвой обстоятельств, хотя доля вины за первый пропущенный мяч на нём лежит. И всё-таки ошибка Рыжикова, пропустившего не самый сложный мяч в ближний угол стоила «Рубину» поражения, «Анжи» бы проиграл и с любым другим голкипером при такой игре в обороне.

Защитники:


Марко Петкович («Спартак»)

Если бы не действия «гениального» приобретения красно-белых в концовке встречи, сейчас бы все говорили о победе на классе или, по крайней мере, на помощи судейской, но говорят о сливе Карреры и его грядущей отставке.

Олег Данченко («Анжи»)

В ключевых голах, то бишь первых двух, правый защитник «Анжи» невиновен, но после того, как Вандерсон ТРИЖДЫ в одном эпизоде убрал несчастного Данченко на ложном замахе, выбора у нас не осталось, пришлось брать в сборную неудачников даже не на свою позицию. 5-й гол был забит менее унизительным для Данченко образом, но Окриашвили обошёл защитника просто как стоячего.

Мирал Самарджич («Анжи»)

Вадим Скрипченко в прошлом сезоне отправил в ФНЛ самарскую команду, теперь туда же стремится и «Анжи» со словенцем по фамилии Самарджич. Это скинул мяч Смолову вместо Будакова на 1-й гол, это он не прервал прострел Шишкина на 2-й, это он не подстраховал Данченко при 3-м, это из-под него... Ладно, пожалуй, хватит перечислять грехи, вы всё поняли. Дебюта хуже и придумать невозможно.

Виталий Шахов («Тосно»)

Можно сколько угодно говорить о том, что Сельдякову почудился фол последней надежды, поначалу сломавший игру «Тосно», однако ничего страшного не случилось бы, отдай мяч Виталий своему вратарю как надо. В итоге Шахов расплатился за свою ошибку, а теперь должен будет проставляться перед партнёрами.

Боян Йокич («Уфа»)

Уфимцы и так ничего не могли поделать с «Зенитом», но на 21-й минуте судья Роман Галимов ещё и назначил пенальти в их ворота. Словенский защитник, в отличие от арбитров, видел, что мяч ушёл за пределы поля и закрыл лицо руками, что стоило его команде 11-метрового, снявшего все вопросы об исходе встречи. Забавно, что этой ситуации вообще не должно было возникнуть, поскольку мяч очевидно ушёл за пределы поля ещё во время подачи Нобоа.

Полузащитники:


Исмаэль Силва («Ахмат»)

Казалось бы, какой к чёрту Исмаэль в сборной неудачников, если «Ахмат» оба гола забил после угловых, поданных им? Только возиться с мячом на своей половине поля и выводить Христова 1 на 1 с собственным вратарём, лишая свою команды победу, всё равно не стоило.

Тимофей Калачёв («Ростов»)

Белорус проводит отличный сезон, но в матче с ЦСКА он явно сыграл ниже своих возможностей. Ростовчане никак не проявили себя в атаке, а Тимофей, например, загубил отличный контрвыпад при счёте 0:0, когда вместо выхода 1 на 1 получил лишь угловой из-за плохой обработки мяча. Увы, такие эпизоды были не единичны. А в середине тайма Калачёв допустил абсолютно ненужный фол на Фернандесе, которого встречал Устинов. С того штрафного ЦСКА и забил решающий мяч.

Квинси Промес («Спартак»)

Каррера решил поберечь лидера красно-белых и выпустил его только после удаления в составе соперника. Но вместо того, чтобы во 2-м тайме порвать игравших в меньшинстве и уставших тосненцев, Промес, как и вся команда, выдал посредственную игру, завершившуюся сами знаете чем.

Нападающие:


Эдер («Локомотив»)

Отсутствие форварда считалось главной причиной очень тяжелой игры «Локомотива» в позиционном нападении, но с приездом чемпиона Европы пока ничего не изменилось. Португалец проиграл борьбу защитникам «Амкара», не откликался на прострелы и навесы. Пока красно-зелёные по-прежнему без нападающего.

Фатос Бечирай («Динамо»)

Встреча в Туле вполне могла завершиться с другим исходом, если бы форвард иначе распорядился своим шансом на 12-й минуте. Сначала Бечирай в результате выхода 1 на 1 перекинул мяч через Габулова в штангу, а на добивании не сумел поразить ворота, которые защищал уже защитник Альварес. Через несколько минут «Арсенал» забил гол, оставшийся единственным, а во 2-м тайме тяжелейшую травму получил Кирилл Панченко, которому мы желаем сил и здоровья.

«Спартак» или «Анжи»? Сборная неудачников 10-го тура


Тренер – Массимо Каррера. Несмотря на слэм-данки Вадима Скрипченко, все обсуждают неудачу итальянского тренера, который, если верить Игорю Рабинеру, уже не доверяет своим игрокам и подозревает их в заговоре. Упустить 2 мяча преимущества в большинстве – это
нечто, выходящее за все рамки.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Анжи Локомотив
Сегодня, 14:54
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