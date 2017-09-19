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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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«Спартак» или «Анжи»? Сборная неудачников 10-го тура
«Анжи» пропускает пять, «Спартак» – два за 4 минуты в большинстве, а «Локомотив» однажды на 2-й минуте и не может отыграться. Rusfootball.info – об игроках этих и многих других команд, которые не могут занести 10-й тур себе в актив.
Вратарь: Сергей Рыжиков («Рубин»)
Наверняка вы ожидали увидеть здесь пропустившего 5 мячей Будакова, но он скорее стал жертвой обстоятельств, хотя доля вины за первый пропущенный мяч на нём лежит. И всё-таки ошибка Рыжикова, пропустившего не самый сложный мяч в ближний угол стоила «Рубину» поражения, «Анжи» бы проиграл и с любым другим голкипером при такой игре в обороне.
Марко Петкович («Спартак»)
Если бы не действия «гениального» приобретения красно-белых в концовке встречи, сейчас бы все говорили о победе на классе или, по крайней мере, на помощи судейской, но говорят о сливе Карреры и его грядущей отставке.
Олег Данченко («Анжи»)
В ключевых голах, то бишь первых двух, правый защитник «Анжи» невиновен, но после того, как Вандерсон ТРИЖДЫ в одном эпизоде убрал несчастного Данченко на ложном замахе, выбора у нас не осталось, пришлось брать в сборную неудачников даже не на свою позицию. 5-й гол был забит менее унизительным для Данченко образом, но Окриашвили обошёл защитника просто как стоячего.
Мирал Самарджич («Анжи»)
Вадим Скрипченко в прошлом сезоне отправил в ФНЛ самарскую команду, теперь туда же стремится и «Анжи» со словенцем по фамилии Самарджич. Это скинул мяч Смолову вместо Будакова на 1-й гол, это он не прервал прострел Шишкина на 2-й, это он не подстраховал Данченко при 3-м, это из-под него... Ладно, пожалуй, хватит перечислять грехи, вы всё поняли. Дебюта хуже и придумать невозможно.
Виталий Шахов («Тосно»)
Можно сколько угодно говорить о том, что Сельдякову почудился фол последней надежды, поначалу сломавший игру «Тосно», однако ничего страшного не случилось бы, отдай мяч Виталий своему вратарю как надо. В итоге Шахов расплатился за свою ошибку, а теперь должен будет проставляться перед партнёрами.
Боян Йокич («Уфа»)
Уфимцы и так ничего не могли поделать с «Зенитом», но на 21-й минуте судья Роман Галимов ещё и назначил пенальти в их ворота. Словенский защитник, в отличие от арбитров, видел, что мяч ушёл за пределы поля и закрыл лицо руками, что стоило его команде 11-метрового, снявшего все вопросы об исходе встречи. Забавно, что этой ситуации вообще не должно было возникнуть, поскольку мяч очевидно ушёл за пределы поля ещё во время подачи Нобоа.
Исмаэль Силва («Ахмат»)
Казалось бы, какой к чёрту Исмаэль в сборной неудачников, если «Ахмат» оба гола забил после угловых, поданных им? Только возиться с мячом на своей половине поля и выводить Христова 1 на 1 с собственным вратарём, лишая свою команды победу, всё равно не стоило.
Тимофей Калачёв («Ростов»)
Белорус проводит отличный сезон, но в матче с ЦСКА он явно сыграл ниже своих возможностей. Ростовчане никак не проявили себя в атаке, а Тимофей, например, загубил отличный контрвыпад при счёте 0:0, когда вместо выхода 1 на 1 получил лишь угловой из-за плохой обработки мяча. Увы, такие эпизоды были не единичны. А в середине тайма Калачёв допустил абсолютно ненужный фол на Фернандесе, которого встречал Устинов. С того штрафного ЦСКА и забил решающий мяч.
Квинси Промес («Спартак»)
Каррера решил поберечь лидера красно-белых и выпустил его только после удаления в составе соперника. Но вместо того, чтобы во 2-м тайме порвать игравших в меньшинстве и уставших тосненцев, Промес, как и вся команда, выдал посредственную игру, завершившуюся сами знаете чем.
Эдер («Локомотив»)
Отсутствие форварда считалось главной причиной очень тяжелой игры «Локомотива» в позиционном нападении, но с приездом чемпиона Европы пока ничего не изменилось. Португалец проиграл борьбу защитникам «Амкара», не откликался на прострелы и навесы. Пока красно-зелёные по-прежнему без нападающего.
Фатос Бечирай («Динамо»)
Встреча в Туле вполне могла завершиться с другим исходом, если бы форвард иначе распорядился своим шансом на 12-й минуте. Сначала Бечирай в результате выхода 1 на 1 перекинул мяч через Габулова в штангу, а на добивании не сумел поразить ворота, которые защищал уже защитник Альварес. Через несколько минут «Арсенал» забил гол, оставшийся единственным, а во 2-м тайме тяжелейшую травму получил Кирилл Панченко, которому мы желаем сил и здоровья.
Тренер – Массимо Каррера. Несмотря на слэм-данки Вадима Скрипченко, все обсуждают неудачу итальянского тренера, который, если верить Игорю Рабинеру, уже не доверяет своим игрокам и подозревает их в заговоре. Упустить 2 мяча преимущества в большинстве – это
нечто, выходящее за все рамки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Вратарь: Сергей Рыжиков («Рубин»)
Наверняка вы ожидали увидеть здесь пропустившего 5 мячей Будакова, но он скорее стал жертвой обстоятельств, хотя доля вины за первый пропущенный мяч на нём лежит. И всё-таки ошибка Рыжикова, пропустившего не самый сложный мяч в ближний угол стоила «Рубину» поражения, «Анжи» бы проиграл и с любым другим голкипером при такой игре в обороне.
Защитники:
Марко Петкович («Спартак»)
Если бы не действия «гениального» приобретения красно-белых в концовке встречи, сейчас бы все говорили о победе на классе или, по крайней мере, на помощи судейской, но говорят о сливе Карреры и его грядущей отставке.
Олег Данченко («Анжи»)
В ключевых голах, то бишь первых двух, правый защитник «Анжи» невиновен, но после того, как Вандерсон ТРИЖДЫ в одном эпизоде убрал несчастного Данченко на ложном замахе, выбора у нас не осталось, пришлось брать в сборную неудачников даже не на свою позицию. 5-й гол был забит менее унизительным для Данченко образом, но Окриашвили обошёл защитника просто как стоячего.
Мирал Самарджич («Анжи»)
Вадим Скрипченко в прошлом сезоне отправил в ФНЛ самарскую команду, теперь туда же стремится и «Анжи» со словенцем по фамилии Самарджич. Это скинул мяч Смолову вместо Будакова на 1-й гол, это он не прервал прострел Шишкина на 2-й, это он не подстраховал Данченко при 3-м, это из-под него... Ладно, пожалуй, хватит перечислять грехи, вы всё поняли. Дебюта хуже и придумать невозможно.
Виталий Шахов («Тосно»)
Можно сколько угодно говорить о том, что Сельдякову почудился фол последней надежды, поначалу сломавший игру «Тосно», однако ничего страшного не случилось бы, отдай мяч Виталий своему вратарю как надо. В итоге Шахов расплатился за свою ошибку, а теперь должен будет проставляться перед партнёрами.
Боян Йокич («Уфа»)
Уфимцы и так ничего не могли поделать с «Зенитом», но на 21-й минуте судья Роман Галимов ещё и назначил пенальти в их ворота. Словенский защитник, в отличие от арбитров, видел, что мяч ушёл за пределы поля и закрыл лицо руками, что стоило его команде 11-метрового, снявшего все вопросы об исходе встречи. Забавно, что этой ситуации вообще не должно было возникнуть, поскольку мяч очевидно ушёл за пределы поля ещё во время подачи Нобоа.
Полузащитники:
Исмаэль Силва («Ахмат»)
Казалось бы, какой к чёрту Исмаэль в сборной неудачников, если «Ахмат» оба гола забил после угловых, поданных им? Только возиться с мячом на своей половине поля и выводить Христова 1 на 1 с собственным вратарём, лишая свою команды победу, всё равно не стоило.
Тимофей Калачёв («Ростов»)
Белорус проводит отличный сезон, но в матче с ЦСКА он явно сыграл ниже своих возможностей. Ростовчане никак не проявили себя в атаке, а Тимофей, например, загубил отличный контрвыпад при счёте 0:0, когда вместо выхода 1 на 1 получил лишь угловой из-за плохой обработки мяча. Увы, такие эпизоды были не единичны. А в середине тайма Калачёв допустил абсолютно ненужный фол на Фернандесе, которого встречал Устинов. С того штрафного ЦСКА и забил решающий мяч.
Квинси Промес («Спартак»)
Каррера решил поберечь лидера красно-белых и выпустил его только после удаления в составе соперника. Но вместо того, чтобы во 2-м тайме порвать игравших в меньшинстве и уставших тосненцев, Промес, как и вся команда, выдал посредственную игру, завершившуюся сами знаете чем.
Нападающие:
Эдер («Локомотив»)
Отсутствие форварда считалось главной причиной очень тяжелой игры «Локомотива» в позиционном нападении, но с приездом чемпиона Европы пока ничего не изменилось. Португалец проиграл борьбу защитникам «Амкара», не откликался на прострелы и навесы. Пока красно-зелёные по-прежнему без нападающего.
Фатос Бечирай («Динамо»)
Встреча в Туле вполне могла завершиться с другим исходом, если бы форвард иначе распорядился своим шансом на 12-й минуте. Сначала Бечирай в результате выхода 1 на 1 перекинул мяч через Габулова в штангу, а на добивании не сумел поразить ворота, которые защищал уже защитник Альварес. Через несколько минут «Арсенал» забил гол, оставшийся единственным, а во 2-м тайме тяжелейшую травму получил Кирилл Панченко, которому мы желаем сил и здоровья.
Тренер – Массимо Каррера. Несмотря на слэм-данки Вадима Скрипченко, все обсуждают неудачу итальянского тренера, который, если верить Игорю Рабинеру, уже не доверяет своим игрокам и подозревает их в заговоре. Упустить 2 мяча преимущества в большинстве – это
нечто, выходящее за все рамки.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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