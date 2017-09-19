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Динияр Билялетдинов подписал контракт с литовским "Тракаем"

Литовский клуб "Тракай" объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с российским полузащитником Динияром Билялетдиновым.

Сообщается, что соглашение подписано на три года. 32-летний россиянин сможет выйти на поле уже 19 сентября, в матче против "Лиетавы".
Теги: Билялетдинов Д. Трансферы
Сегодня, 14:58
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№5 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: delta
Ну вот, а говорили наши парни на запад не едут, мол ненужны никому.

ну уж это прям на сарказм похоже laughing


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011
№4 Написал: delta Таллин (Сегодня, 15:39) #
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Ну вот, а говорили наши парни на запад не едут, мол ненужны никому.


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http://www.soccerlife.ru/?pcode=4e0c8acd66abd
Регистрация: 3.05.2008
№3 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 15:36) #
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На ЧМ 2018 хочет)


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
№2 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»

Сообщается, что соглашение подписано на три года

Какие же литовцы дебилы.
Регистрация: 2.12.2014
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:05) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
20 тысяч население..
Регистрация: 6.09.2013
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