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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Конфликт между Неймаром и Кавани мог произойти из-за бонуса лучшему бомбардиру в 1 млн евро (8)
Динияр Билялетдинов подписал контракт с литовским "Тракаем"
Литовский клуб "Тракай" объявил на своем официальном сайте о подписании контракта с российским полузащитником Динияром Билялетдиновым.
Сообщается, что соглашение подписано на три года. 32-летний россиянин сможет выйти на поле уже 19 сентября, в матче против "Лиетавы".
Сообщается, что соглашение подписано на три года. 32-летний россиянин сможет выйти на поле уже 19 сентября, в матче против "Лиетавы".
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