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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Судья Михаил Вилков назначен на матч "Краснодар" - "Зенит"
РФС назначил судей на матчи 11-го тура чемпионата России.
23 сентября (суббота)
«Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);
24 сентября (воскресенье)
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
25 сентября (понедельник)
«Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).
РФС
23 сентября (суббота)
«Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва);
«Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);
24 сентября (воскресенье)
«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
«Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
25 сентября (понедельник)
«Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).
РФС
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