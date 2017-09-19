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Судья Михаил Вилков назначен на матч "Краснодар" - "Зенит"

РФС назначил судей на матчи 11-го тура чемпионата России.

23 сентября (суббота)

«Динамо» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва);

«Спартак» – «Анжи»: судья – Виталий Мешков (Дмитров);

24 сентября (воскресенье)

«Уфа» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);

«Урал» – «Тосно»: судья – Евгений Турбин (Дмитров);

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);

«Краснодар» – «Зенит»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

25 сентября (понедельник)

«Амкар» – «СКА-Хабаровск»: судья – Владимир Москалев (Воронеж);

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).

РФС
Сегодня, 14:59
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4
(2)
№4 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:54) #
  • -2
  •  (2)

Арсеналу хана.Семаку подкатили газового газонокосильщика.Пенальти-да,
Удаление-да.
Регистрация: 26.08.2010
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:29) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Есть шанс у Зенита на аукционе кто больше. Галицкии? Не бедный, но газпром богаче и деньги не свои, перекупят.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 15:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошо, шо не Ляпочкина...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»

«Ахмат» – «Рубин

Сюда надо было. Вот бы веселуха была.
Регистрация: 2.12.2014
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