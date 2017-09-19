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ФИФА откроет платформу по перепродаже и обмену билетов на ЧМ-2018

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер рассказал об организации платформы по перепродаже и обмену билетов на чемпионат мира в России.

"Ближе к апрелю ФИФА откроет платформу по перепродаже и обмену билетов – одновременно с последним этапом продажи билетов", – цитирует Эллера "Р-Спорт".
Сегодня, 15:13
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