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Родители разыграли сына - болельщика "Ювентуса", подарив ему футболку "Интера" (видео)

Родители разыграли своего сына, который болеет за "Ювентус". Мальчику на день рождения подарили футболку "Интера", который является принципиальным соперником "Юве". Мальчик выбросил футболку, а затем на глазах у него появились слезы.

Затем ему вручили второй подарок, где находилась майка туринского клуба.

ВИДЕО - здесь
Теги: Ювентус
Сегодня, 15:18
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(2)
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Молодец пацан. Не взял футболку другую, с детства принципиальный blush
Регистрация: 10.09.2012
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 15:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
по сравнению с поступком Дзюбы, это детская шалость
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Идиoтcкaя шутка. Это как спартачу маленькому майку коней подарить. И наоборот...
Регистрация: 27.04.2009
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