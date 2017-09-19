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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Родители разыграли сына - болельщика "Ювентуса", подарив ему футболку "Интера" (видео)
Родители разыграли своего сына, который болеет за "Ювентус". Мальчику на день рождения подарили футболку "Интера", который является принципиальным соперником "Юве". Мальчик выбросил футболку, а затем на глазах у него появились слезы.
Затем ему вручили второй подарок, где находилась майка туринского клуба.
ВИДЕО - здесь
Затем ему вручили второй подарок, где находилась майка туринского клуба.
ВИДЕО - здесь
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