Родители разыграли сына - болельщика "Ювентуса", подарив ему футболку "Интера" (видео)

Родители разыграли своего сына, который болеет за "Ювентус". Мальчику на день рождения подарили футболку "Интера", который является принципиальным соперником "Юве". Мальчик выбросил футболку, а затем на глазах у него появились слезы.Затем ему вручили второй подарок, где находилась майка туринского клуба.