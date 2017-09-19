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Генеральный директор "Тосно": даже при счете 0:2 был уверен, что не проиграем "Спартаку"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался относительно домашнего матча премьер-лиги со "Спартаком" (2:2).

"Даже при счёте 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем вничью. Внутри сидело - уж одно очко-то точно возьмём!

Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, всё получилось как нельзя лучше", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
Сегодня, 15:59
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№3 Написал: avnik море (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Начали книги писать. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:18) #
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Интересно, правда?
или випболельщикам было покуй на футбол.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: famvdv рязань (Сегодня, 16:10) #
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online

П..........л
Регистрация: 1.05.2009
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