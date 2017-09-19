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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Генеральный директор "Тосно": даже при счете 0:2 был уверен, что не проиграем "Спартаку"
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко высказался относительно домашнего матча премьер-лиги со "Спартаком" (2:2).
"Даже при счёте 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем вничью. Внутри сидело - уж одно очко-то точно возьмём!
Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, всё получилось как нельзя лучше", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
"Даже при счёте 0:2, играя в меньшинстве, был уверен, что как минимум вырвем вничью. Внутри сидело - уж одно очко-то точно возьмём!
Предсказал это всем в вип-ложе, и прогноз оправдался. Болельщики остались довольны, всё получилось как нельзя лучше", - цитирует Матюшенко "Чемпионат".
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