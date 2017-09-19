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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Баку примет финальный матч Лиги чемпионов сезона 2018/19
Финал Лиги чемпионов сезона 2018/19 пройдет в Баку на Олимпийском стадионе, сообщает AS.
На право проведения финального матча также претендовала арена "Ванда Метрополитано", являющаяся домашним стадионом мадридского "Атлетико". Отмечается, что УЕФА, отказался от проведения матче в Мадриде из-за малого количества VIP-мест на стадионе (7 тысяч).
На право проведения финального матча также претендовала арена "Ванда Метрополитано", являющаяся домашним стадионом мадридского "Атлетико". Отмечается, что УЕФА, отказался от проведения матче в Мадриде из-за малого количества VIP-мест на стадионе (7 тысяч).
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