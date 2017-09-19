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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Гарет Бэйл продлит контракт с "Реалом"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Гарет Бэйл продлит контракт с клубом.
Действующий договор 28-летнего валлийца истекает летом 2022 года.
"Это уже решённый вопрос, но это ничего не значит. Я забочусь о сегодняшнем дне и не заглядываю в будущее, это сложно. Говоря о его форме, нужно время, чтобы мы снова увидели лучшего Бэйла, но он двигается в правильном направлении", - цитирует Зидана AS.
Действующий договор 28-летнего валлийца истекает летом 2022 года.
"Это уже решённый вопрос, но это ничего не значит. Я забочусь о сегодняшнем дне и не заглядываю в будущее, это сложно. Говоря о его форме, нужно время, чтобы мы снова увидели лучшего Бэйла, но он двигается в правильном направлении", - цитирует Зидана AS.
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