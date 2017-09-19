Гарет Бэйл продлит контракт с "Реалом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что полузащитник Гарет Бэйл продлит контракт с клубом.Действующий договор 28-летнего валлийца истекает летом 2022 года."Это уже решённый вопрос, но это ничего не значит. Я забочусь о сегодняшнем дне и не заглядываю в будущее, это сложно. Говоря о его форме, нужно время, чтобы мы снова увидели лучшего Бэйла, но он двигается в правильном направлении", - цитирует Зидана AS.