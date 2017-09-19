"Барселона" заинтересовалась полузащитником "МЮ" Гомесом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эйнджел Гомес попал в сферу интересов "Барселоны", передает El Mundo Deportivo.Каталонцы намерены предпринять попытки подписать 17-летнего хавбека молодежной команды "красных дьяволов" следующим летом."Барселона" рассчитывает убедить юного таланта не продлевать контракт со своим клубом и перебраться в Испанию.