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"Барселона" заинтересовалась полузащитником "МЮ" Гомесом

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Эйнджел Гомес попал в сферу интересов "Барселоны", передает El Mundo Deportivo.

Каталонцы намерены предпринять попытки подписать 17-летнего хавбека молодежной команды "красных дьяволов" следующим летом.

"Барселона" рассчитывает убедить юного таланта не продлевать контракт со своим клубом и перебраться в Испанию.
Теги: Барселона Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:25
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