Футбольный матч в Аргентине остановили из-за выбежавшей собаки (видео)

Матч чемпионата Аргентины "Сан-Лоренсо" - "Арсенал Саранди" был остановлен из-за выбежавшей на поле собаки.Животное мешало футболистам исполнить угловой, и только получив резервный мяч, оно удалилось за пределы футбольной площадки. Позже журналисты в шутку попытались взять интервью у собаки, которая искусала микрофон.