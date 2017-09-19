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Футбольный матч в Аргентине остановили из-за выбежавшей собаки (видео)

Матч чемпионата Аргентины "Сан-Лоренсо" - "Арсенал Саранди" был остановлен из-за выбежавшей на поле собаки.

Животное мешало футболистам исполнить угловой, и только получив резервный мяч, оно удалилось за пределы футбольной площадки. Позже журналисты в шутку попытались взять интервью у собаки, которая искусала микрофон.

Сегодня, 19:31
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(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»

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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
такой забавный )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 19:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
совсем не густо с новостями
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:33) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Собаки от мячей тащятся поголовно. blush
Регистрация: 23.08.2016
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