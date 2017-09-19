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Член сената Италии: хочу отдать Дибалу Северной Корее

Член сената Италии Антонио Рацци, являющийся болельщиком "Ювентуса", нашел способ, как решить проблему кризиса с Северной Кореей.

"Я хочу отдать Дибалу Северной Корее. То же самое я стараюсь сделать с поп-группой Il Volo. Ким Чен Ын страстно любит спорт и музыку, поэтому я хочу задействовать суперзвезду Дибалу.

Если я отправлю им Дибалу, там на стадионе соберутся 200 тысяч человек, а также будут задействованы большие экраны. Для них это будет национальным праздником", - цитирует Рацци Football Italia.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 20:05
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