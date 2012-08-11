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"Сельту" оштрафовали за низкую посещаемость домашних матчей

Испанская лига наложила штраф на "Сельту" за низкую посещаемость в двух стартовых домашних матчах сезона, сообщает mktesportivo.com.

После введения новых правил, испанские клубы обязаны как минимум на 70% заполнять сектор, расположенный напротив главной камеры при трансляции игры.

"Сельта" снизила цены на трибуну напротив камеры до 40 евро.
Теги: Сельта
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: papont СП-б (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Билят, наши еще до этого не додумались. Может манекены спасут положение?


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
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