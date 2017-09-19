Президент "ПСЖ": никакого конфликта у Неймара и Кавани нет

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о конфликте между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани."Конфликт? Ничего подобного. Это вы раздули проблему", - цитирует Аль-Хелайфи RMC Sport.