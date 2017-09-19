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Президент "ПСЖ": никакого конфликта у Неймара и Кавани нет

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи опроверг информацию о конфликте между нападающими Неймаром и Эдинсоном Кавани.

"Конфликт? Ничего подобного. Это вы раздули проблему", - цитирует Аль-Хелайфи RMC Sport.
Теги: ПСЖ Неймар Кавани
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
посмотрим ближайшую игру-и все станет ясно.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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