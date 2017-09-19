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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Рустамов: Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги (2)
Илья Рустамов: Telesport уже отбил все деньги, которые потратил на покупку ТВ-прав Ла Лиги (2)
19:49
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
16:15
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
"Боруссия" из Менхенгладбаха одержала победу над "Штутгартом"
Менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле одержала победу над "Штутгартом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
5 тур
"Боруссия" М - "Штутгарт" 2:0
Голы: Раффаэл, 57, 73 (пен.)
"Боруссия": Зиппель, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер (Куисансе, 46), Херрман (Джонсон, 70), Закария, Штиндль, Азар, Раффаэл (Бобадилья, 89)
"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Аилтон, 77), Каминьски, Павар, Баумгартль, Мангала (Бурниц, 78), Аскасибар, Асано (Брекало, 62), Теродде, Донис
Предупреждения: Теродде, 73
Чемпионат Германии
5 тур
"Боруссия" М - "Штутгарт" 2:0
Голы: Раффаэл, 57, 73 (пен.)
"Боруссия": Зиппель, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер (Куисансе, 46), Херрман (Джонсон, 70), Закария, Штиндль, Азар, Раффаэл (Бобадилья, 89)
"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Аилтон, 77), Каминьски, Павар, Баумгартль, Мангала (Бурниц, 78), Аскасибар, Асано (Брекало, 62), Теродде, Донис
Предупреждения: Теродде, 73
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