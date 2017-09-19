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"Боруссия" из Менхенгладбаха одержала победу над "Штутгартом"

Менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле одержала победу над "Штутгартом" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

5 тур

"Боруссия" М - "Штутгарт" 2:0

Голы: Раффаэл, 57, 73 (пен.)

"Боруссия": Зиппель, Эльведи, Вендт, Гинтер, Вестергор, Крамер (Куисансе, 46), Херрман (Джонсон, 70), Закария, Штиндль, Азар, Раффаэл (Бобадилья, 89)

"Штутгарт": Цилер, Бек, Аого (Аилтон, 77), Каминьски, Павар, Баумгартль, Мангала (Бурниц, 78), Аскасибар, Асано (Брекало, 62), Теродде, Донис

Предупреждения: Теродде, 73
Теги: Боруссия М Гамбург
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