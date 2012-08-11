"Зенит" обязан выплатить "Реалу" 30 тысяч евро

"Зенит" выплатит мадридскому "Реалу" 30 тысяч евро, информирует El Correo.Сообщается, что именно такую сумму "сине-бело-голубые" должны будут перевести на счета "сливочных" за состоявшийся этим летом переход Хави Гарсии в севильский "Бетис". Такую же выплату королевскому клубу, воспитавшему 30-летнего хавбека, сделают и "бело-зеленые".