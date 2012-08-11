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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Порядка 10 тысяч сотрудников регионального МЧС будут обеспечивать безопасность в Казани во время ЧМ-2018
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19:23
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
Законопроект о бесплатном проезде аккредитованных журналистов в поездах на ЧМ-2018 внесен на рассмотрение
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Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
Сергей Юран: игроки "Спартака" расслабились, думали, что будет продолжаться прошлогодняя сказка (15)
"Зенит" обязан выплатить "Реалу" 30 тысяч евро
"Зенит" выплатит мадридскому "Реалу" 30 тысяч евро, информирует El Correo.
Сообщается, что именно такую сумму "сине-бело-голубые" должны будут перевести на счета "сливочных" за состоявшийся этим летом переход Хави Гарсии в севильский "Бетис". Такую же выплату королевскому клубу, воспитавшему 30-летнего хавбека, сделают и "бело-зеленые".
Сообщается, что именно такую сумму "сине-бело-голубые" должны будут перевести на счета "сливочных" за состоявшийся этим летом переход Хави Гарсии в севильский "Бетис". Такую же выплату королевскому клубу, воспитавшему 30-летнего хавбека, сделают и "бело-зеленые".
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