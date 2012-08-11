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"Зенит" обязан выплатить "Реалу" 30 тысяч евро

"Зенит" выплатит мадридскому "Реалу" 30 тысяч евро, информирует El Correo.

Сообщается, что именно такую сумму "сине-бело-голубые" должны будут перевести на счета "сливочных" за состоявшийся этим летом переход Хави Гарсии в севильский "Бетис". Такую же выплату королевскому клубу, воспитавшему 30-летнего хавбека, сделают и "бело-зеленые".
Теги: Зенит Гарсия Реал Бетис
Сегодня, 21:44
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№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:27) #
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online

Цитата: KOZbIPb
Московским бабушкам придется затянуть пояса

Не - это жене Миллера придется на одну субботу без шоппинга остаться.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Московским бабушкам придется затянуть пояса
Регистрация: 22.08.2007
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (3)
online

Миллер отдаст, из карманных.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: papont СП-б (Сегодня, 21:52) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какая-то несуразная сумма. За билет бизнес-класом до Бетиса? stuck_out_tongue_winking_eye


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Всё, мы разорены. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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