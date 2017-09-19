Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу

Стала известна заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке.В нее вошел и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Всего форвард провел за национальную команду 45 матчей и забил 11 голов.