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Джефферсон Фарфан вызван в сборную Перу

Стала известна заявка сборной Перу на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке.

В нее вошел и нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан. Всего форвард провел за национальную команду 45 матчей и забил 11 голов.
Теги: Фарфан Сборная Перу
Сегодня, 22:10
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