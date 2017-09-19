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Кристоф Дюгарри: Неймар - отличный игрок, но он не босс "ПСЖ"

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал конфликт между игроками "ПСЖ" Эдинсоном Кавани и Неймаром.

"Неймар - отличный игрок, но он не босс "ПСЖ". Если все так пойдёт и дальше, то он будет тренировать команду и выбирать состав на матчи.

Унаи Эмери должен вмешаться в эту ситуацию. Неймар может стать боссом "ПСЖ", только если будет выигрывать трофеи, а не из-за своего ценника.

Кавани уже четыре года играет за "ПСЖ", и он не тот человек, который будет осложнять кому-то жизнь. Мне нравится Эдинсон. Парень во всех матчах бегает, как сумасшедший, никогда ни на что не жалуется. И то, что на него обрушилось, я считаю непозволительным", — цитирует Дюгарри Goal.

Ранее сообщалось, что после одного из матчей Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке. По информации французского издания L`Equipe это могло произойти из-за финансового вопроса.

"Газета.ру"
Теги: Кавани Неймар ПСЖ
Вчера, 22:43
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