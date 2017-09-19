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Женская сборная России со счетом 0:6 проиграла англичанкам

Женская сборная России начала выступление на отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.

Англия – Россия 6:0

Голы: Пэррис, 11 (1:0); Тейлор, 14 (2:0); Ноббс, 36 (3:0); Бронз, 44 (4:0); Дагган, 57 (5:0); Дагган, 84 (6:0).

Незабитый пенальти: Кирби, 31.

Россия: Щербак, Кожникова, Чоловяга (Беломытцева, 33), Смирнова, Сочнева (Пантюхина, 79), Данилова, Федорова, Зиястинова, Цыбутович, Коваленко, Ел. Морозова.

Удаление: Цыбутович, 30.
Вчера, 23:35
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№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:38) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Чоловяга и Цыбутович уже лет 120 играют за сборную. Ещё в царской России начинали вместе с лыжниками Гинера.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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