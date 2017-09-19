Женская сборная России со счетом 0:6 проиграла англичанкам

Женская сборная России начала выступление на отборочном турнире чемпионата мира 2019 года.: Пэррис, 11 (1:0); Тейлор, 14 (2:0); Ноббс, 36 (3:0); Бронз, 44 (4:0); Дагган, 57 (5:0); Дагган, 84 (6:0).Незабитый пенальти: Кирби, 31.Россия: Щербак, Кожникова, Чоловяга (Беломытцева, 33), Смирнова, Сочнева (Пантюхина, 79), Данилова, Федорова, Зиястинова, Цыбутович, Коваленко, Ел. Морозова.Удаление: Цыбутович, 30.