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"Лестер" выбил "Ливерпуль" из Кубка лиги

"Лестер" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 1/16 финала Кубка Лиги.

Кубок Англии

3 раунд

"Лестер Сити" - "Ливерпуль" 2:0

Голы: Окадзаки, 65, Слимани, 78

"Лестер Сити": Хамер, Чилвел, Морган, Драгович, Амарти, Иборра, Грей, Олбрайтон, Ндиди (Чодури, 84), Слимани, Уллоа (Окадзаки, 53)

"Ливерпуль": Уорд, Флэнаган, Робертсон, Гомес, Клаван, Вейналдум (Ингс, 73), Хендерсон, Груич, Окслейд-Чемберлен, Коутиньо (Вудбёрн, 46), Соланке

Предупреждения: Груич, 57, Клаван, 75, Иборра, 90

"Астон Вилла" - "Мидлсбро" 0:2

Голы: Бэмфорд, 58 (пен.), 67

"Астон Вилла": Стир, Элфик, Лат, Хаттон, Самба, Лэнсбери (Маккормак, 41), Хейз, Бьярнасон, Онома (Тейлор, 83), О'Харе, Хоган (Лайден, 63)

"Мидлсбро": Константопулос, Гибсон (Фрай, 46), Френд, Айяла, Робертс, Форшоу, Таверньер, Хаусон, Бэмфорд, Флетчер (Миллер, 82)

Предупреждения: Элфик, 17, 58, Хаусон, 72

Удаления: Элфик, 58
Теги: Лестер Ливерпуль
Вчера, 23:49
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