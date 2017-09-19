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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Интер" впервые в сезоне потерял очки
"Интер" сыграл вничью с "Болоньей" в матче пятого тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
5 тур
"Болонья" - "Интер" 1:1
Голы: Верди, 32, Икарди, 77
"Болонья": Миранте, Мбайе, Масина, Гонсалес, Хеландер, Пульгар, Поли (Таидер, 72), Донса, Петкович (Оквонкво, 88), Верди, Франческо (Паласио, 74)
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Шкриньяр, Миранда, Валеро (Гальярдини, 86), Кандрева (Брозович, 81), Фалеро, Мариу (Эдер, 50), Перишич, Икарди
Предупреждения: Поли, 20, Д'Амброзио, 29, Донса, 44, Миранте, 77, Петкович, 77, Эдер, 85, Нагатомо, 90+1
Чемпионат Италии
5 тур
"Болонья" - "Интер" 1:1
Голы: Верди, 32, Икарди, 77
"Болонья": Миранте, Мбайе, Масина, Гонсалес, Хеландер, Пульгар, Поли (Таидер, 72), Донса, Петкович (Оквонкво, 88), Верди, Франческо (Паласио, 74)
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Нагатомо, Шкриньяр, Миранда, Валеро (Гальярдини, 86), Кандрева (Брозович, 81), Фалеро, Мариу (Эдер, 50), Перишич, Икарди
Предупреждения: Поли, 20, Д'Амброзио, 29, Донса, 44, Миранте, 77, Петкович, 77, Эдер, 85, Нагатомо, 90+1
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