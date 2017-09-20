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"Спартак" прибыл в Краснодар

"Спартак" прибыл в Краснодар на матч с "Кубанью" в 1/16 финала Кубка России, который состоится завтра, сообщает твиттер красно-белых.

Команда вылетела из Москвы в 22.00, а приземлилась в 23.35. Напомним, вылет задержался по техническим причинам.
Теги: Спартак
Сегодня, 00:14
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