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"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка лиги

"Тоттенхэм" обыграл "Барнсли" в матче 1/16 финала Кубка лиги.

Кубок Англии

3 раунд

"Тоттенхэм" - "Барнсли" 1:0

Голы: Алли, 54

"Тоттенхэм": Ворм - Триппьер, Вертонген, Фойт, Уокер-Питерс - Сиссоко, Дембеле, (Дайер, 79), Алли, (Окли-Бут, 90+1), Уинкс - Льоренте, (Н'Куду, 67), Сон Хын Мин.

"Барнсли": Дэвис - Линдси, Маккарти, Фрайерс, Макдоналд - Берд, Поттс, (Хэммилл, 71), Барнс, (Монкур, 71), Уильямс, (Брэдшоу, 79), Хеджес - Угбо.

"Рединг" - "Суонси Сити" 0:2

Голы: Моусон, 52, Айю, 83

"Рединг": Яаккола - Мур, Илори, Гантер, Обита, (Блэкетт, 62), - Беренс, Свифт, (Келли, 55), Попа, Бакуна, Клемент - Эванс.

"Суонси": Нордфельдт - ван дер Хорн, Ольссон, Ранхель, Моусон - Фер, Меса, Раутледж, (Айю, 62), Саншеш, Нарсинх, (Фернандес, 70), - Бони, (Абрахам, 81).

Предупреждения: Бакуна, 42
Теги: Тоттенхэм
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