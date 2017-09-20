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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Тоттенхэм" вышел в 1/8 финала Кубка лиги
"Тоттенхэм" обыграл "Барнсли" в матче 1/16 финала Кубка лиги.
Кубок Англии
3 раунд
"Тоттенхэм" - "Барнсли" 1:0
Голы: Алли, 54
"Тоттенхэм": Ворм - Триппьер, Вертонген, Фойт, Уокер-Питерс - Сиссоко, Дембеле, (Дайер, 79), Алли, (Окли-Бут, 90+1), Уинкс - Льоренте, (Н'Куду, 67), Сон Хын Мин.
"Барнсли": Дэвис - Линдси, Маккарти, Фрайерс, Макдоналд - Берд, Поттс, (Хэммилл, 71), Барнс, (Монкур, 71), Уильямс, (Брэдшоу, 79), Хеджес - Угбо.
"Рединг" - "Суонси Сити" 0:2
Голы: Моусон, 52, Айю, 83
"Рединг": Яаккола - Мур, Илори, Гантер, Обита, (Блэкетт, 62), - Беренс, Свифт, (Келли, 55), Попа, Бакуна, Клемент - Эванс.
"Суонси": Нордфельдт - ван дер Хорн, Ольссон, Ранхель, Моусон - Фер, Меса, Раутледж, (Айю, 62), Саншеш, Нарсинх, (Фернандес, 70), - Бони, (Абрахам, 81).
Предупреждения: Бакуна, 42
Кубок Англии
3 раунд
"Тоттенхэм" - "Барнсли" 1:0
Голы: Алли, 54
"Тоттенхэм": Ворм - Триппьер, Вертонген, Фойт, Уокер-Питерс - Сиссоко, Дембеле, (Дайер, 79), Алли, (Окли-Бут, 90+1), Уинкс - Льоренте, (Н'Куду, 67), Сон Хын Мин.
"Барнсли": Дэвис - Линдси, Маккарти, Фрайерс, Макдоналд - Берд, Поттс, (Хэммилл, 71), Барнс, (Монкур, 71), Уильямс, (Брэдшоу, 79), Хеджес - Угбо.
"Рединг" - "Суонси Сити" 0:2
Голы: Моусон, 52, Айю, 83
"Рединг": Яаккола - Мур, Илори, Гантер, Обита, (Блэкетт, 62), - Беренс, Свифт, (Келли, 55), Попа, Бакуна, Клемент - Эванс.
"Суонси": Нордфельдт - ван дер Хорн, Ольссон, Ранхель, Моусон - Фер, Меса, Раутледж, (Айю, 62), Саншеш, Нарсинх, (Фернандес, 70), - Бони, (Абрахам, 81).
Предупреждения: Бакуна, 42
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