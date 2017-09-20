Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Нападающий "Ромы" Патрик Шик вновь выбыл из строя

Нападающий "Ромы" Патрик Шик получил мышечную травму бедра, сообщает Football Italia.

Форвард не примет участия в предстоящем матче чемпионата Италии с "Беневенто".

Футболист провел 15 минут на поле после выхода на замену в прошедшей встрече с "Вероной".
Теги: Рома
Сегодня, 00:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.