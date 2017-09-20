Нападающий "Ромы" Патрик Шик вновь выбыл из строя

Нападающий "Ромы" Патрик Шик получил мышечную травму бедра, сообщает Football Italia.Форвард не примет участия в предстоящем матче чемпионата Италии с "Беневенто".Футболист провел 15 минут на поле после выхода на замену в прошедшей встрече с "Вероной".