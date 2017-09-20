9-летний мальчик погиб во время тренировки в академии "Ювентуса"

В Нью-Йорке в академии "Ювентуса" во время тренировки погиб 9-летний мальчик, сообщает Football Italia.Томмасо Серасе пытался допрыгнуть и зацепиться за перекладину, в результате чего ворота опрокинулись и упали ему на голову. Помимо этого ребенок также ударился головой о деревянный пол спортзала.В это время в зале присутствовали трое родителей, сотрудники академии, а также около 10 детей. Однако никто сразу так и не заметил трагедию.