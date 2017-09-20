Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

9-летний мальчик погиб во время тренировки в академии "Ювентуса"

В Нью-Йорке в академии "Ювентуса" во время тренировки погиб 9-летний мальчик, сообщает Football Italia.

Томмасо Серасе пытался допрыгнуть и зацепиться за перекладину, в результате чего ворота опрокинулись и упали ему на голову. Помимо этого ребенок также ударился головой о деревянный пол спортзала.

В это время в зале присутствовали трое родителей, сотрудники академии, а также около 10 детей. Однако никто сразу так и не заметил трагедию.
Сегодня, 02:23
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.