16-летний автор дубля в Серии А попал в сферу интересов топ-клубов Англии

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Football Italia.В услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".В прошедшие выходные 16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в чемпионате Италии.