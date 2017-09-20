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16-летний автор дубля в Серии А попал в сферу интересов топ-клубов Англии

Нападающий "Дженоа" Пьетро Пеллегри может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Football Italia.

В услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Сити" и "Челси".

В прошедшие выходные 16-летний Пеллегри стал самым молодым автором дубля в чемпионате Италии.
Теги: Дженоа Трансферы
Сегодня, 05:45
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