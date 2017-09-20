Защитник "Реала" Тео Эрнандес вывихнул плечо

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес получил повреждение во встрече с "Реал Сосьедадом" (3:1), сообщает официальный сайт клуба.19-летний футболист травмировал плечо. Эрнандес точно пропустит встречу с "Бетисом", а его участие в субботней игре с "Алавесом" под вопросом. Медицинский персонал будет пристально следить за состоянием здоровья французского игрока.