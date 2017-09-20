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Защитник "Реала" Тео Эрнандес вывихнул плечо

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес получил повреждение во встрече с "Реал Сосьедадом" (3:1), сообщает официальный сайт клуба.

19-летний футболист травмировал плечо. Эрнандес точно пропустит встречу с "Бетисом", а его участие в субботней игре с "Алавесом" под вопросом. Медицинский персонал будет пристально следить за состоянием здоровья французского игрока.
Теги: Реал
Сегодня, 06:08
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