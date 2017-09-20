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Александр Дюков: Халк поступил по-пацански, когда отложил свой уход из "Зенита"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал об отношении к Халку, который перешел в "Шанхай Теллэйс" летом 2016 года за 56 миллионов евро.

– Правда, что Халк мог покинуть "Зенит" на полгода раньше?

– Да. Хотел уехать зимой. Но футбол – это командный вид спорта, а Халк был важным членом нашей команды. Мы просто сели с ним за стол переговоров: "Живанилдо, мы понимаем твою ситуацию, уважаем тебя, но когда до 1/8 финала Лиги чемпионов остаются считанные недели, мы не можем тебя отпустить. Сейчас клубу необходима твоя помощь, а к вопросу перехода давай вернемся летом".

Он поступил по-пацански, в хорошем смысле этого слова, и остался. В принципе Халк – один из самых открытых, позитивных и любящих футбол людей, которых я когда-либо встречал, - цитирует Дюкова "СЭ".
Теги: Халк Дюков Зенит
Сегодня, 09:42
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3
(3)
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 10:12) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
В натуре по пацански.Теперь по сленгу понятно,кто руководит Зенитом.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:57) #
  • -1
  •  (3)

Да при твоем руководстве, как я погляжу, сплошные пацаны работали. Или не работали, пацанам же работать западло.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 09:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И как он там сыграл в 1/8? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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