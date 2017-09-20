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Александр Дюков: Фурсенко поставил задачу "Зениту" выиграть Лигу Европы

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков рассказал о том, какие задачи ставятся перед командой.

– Какие задачи совет директоров ставит перед менеджментом клуба в этом сезоне?

– Прежде всего выиграть чемпионат России и Кубок России, а также успешно выступить в Лиге Европы, поскольку нам нужны очки в рейтинге УЕФА.

Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы. Сергей – опытный и эффективный менеджер, мы ему полностью доверяем, поэтому совет директоров его инициативу поддержал, - цитирует Дюкова "СЭ".
Теги: Дюков Зенит
Сегодня, 10:12
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№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:35) #
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online

Поэтому дежурил за скамейкой запасных на Вардаре и первый выпрыгнул, как черт, к Манчини и облобызал его. Лично, так скаать, убедился в правильности выбранного курса.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Этот...как бы помягче сказать..."опытный и эффективный менеджер" ставил задачу выиграть чемпионат мира. И что?
Кто-либо при разуме будет всерьез относится к словам "опытного и эффективного менеджера"?

Да и вообще слова "опытный и эффективный менеджер" уже стали ругательными.
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Блаженный Ташкент (Сегодня, 10:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"одержать победу в Лиге Европы" и "выиграть Лигу Европы" - это немного разные понятия, если вдуматься.
Регистрация: 18.04.2010
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