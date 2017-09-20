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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ФИФА снова подозревает "Челси" в нарушении правил трансферов молодых игроков
ФИФА в третий раз за восемь лет начала расследование в отношении лондонского "Челси", который подозревается в нарушении правил, касающихся трансферов молодых игроков (не старше 18 лет), сообщает Daily Mail.
"Поскольку расследование продолжается, никаких комментариев до определенного момента не последует", - заявил представитель ФИФА.
В 2009 году ФИФА запретила "Челси" регистрировать игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода Гаэля Какута из французского "Ланса" в 2007 году, однако столичный клуб успешно оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В прошлом году дисциплинарные органы ФИФА расследовали переход в "Челси" находившегося в системе французского "Осера" Бертрана Траоре после того, как появились фотографии, на которых он в возрасте 16 лет играет за "Челси". ФИФА не разрешает трансферы игроков, не достигших 18-летнего возраста.
Р-Спорт
"Поскольку расследование продолжается, никаких комментариев до определенного момента не последует", - заявил представитель ФИФА.
В 2009 году ФИФА запретила "Челси" регистрировать игроков в течение двух трансферных периодов из-за перехода Гаэля Какута из французского "Ланса" в 2007 году, однако столичный клуб успешно оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В прошлом году дисциплинарные органы ФИФА расследовали переход в "Челси" находившегося в системе французского "Осера" Бертрана Траоре после того, как появились фотографии, на которых он в возрасте 16 лет играет за "Челси". ФИФА не разрешает трансферы игроков, не достигших 18-летнего возраста.
Р-Спорт
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