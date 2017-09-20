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Георги Миланов: матч с "Авангардом" имеет большое значение для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов высказался относительно предстоящего матча 1/16 финала Кубка России с "Авангардом".

"Сегодняшний матч имеет большое значение. Потому что мы вступаем в борьбу за трофей.

ЦСКА давно не выигрывал Кубок России, и сегодня мы постараемся успешно начать новый розыгрыш в Курске", - цитирует Миланова твиттер армейцев.
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 11:20
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