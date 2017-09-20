Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков высказался относительно возможного возвращения в клуб экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.– Александр был высококлассным игроком, он очень способный парень, самое главное в нем – желание учиться. Конечно, чтобы стать полноценным спортивным менеджером, требуется время. Большую его часть Александр должен будет потратить на обучение.– Мы рады видеть в клубе всех воспитанников «Зенита». Если у наших бывших игроков есть желание развиваться, продолжать уже неигровую карьеру, то мы точно найдем для них место. Если Андрей захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в структуре клуба.