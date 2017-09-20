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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените"
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков высказался относительно возможного возвращения в клуб экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.
– Воспитанник «Зенита» Александр Кержаков этим летом закончил карьеру и стал координатором юношеских команд клуба. Какие у него перспективы с точки зрения спортивного менеджера?
– Александр был высококлассным игроком, он очень способный парень, самое главное в нем – желание учиться. Конечно, чтобы стать полноценным спортивным менеджером, требуется время. Большую его часть Александр должен будет потратить на обучение.
– Другой знаковый для Петербурга футболист Андрей Аршавин пока не завершил карьеру. Допускаете, что когда-нибудь он вернется в «Зенит» в совершенно ином качестве?
– Мы рады видеть в клубе всех воспитанников «Зенита». Если у наших бывших игроков есть желание развиваться, продолжать уже неигровую карьеру, то мы точно найдем для них место. Если Андрей захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в структуре клуба.
СЭ
– Воспитанник «Зенита» Александр Кержаков этим летом закончил карьеру и стал координатором юношеских команд клуба. Какие у него перспективы с точки зрения спортивного менеджера?
– Александр был высококлассным игроком, он очень способный парень, самое главное в нем – желание учиться. Конечно, чтобы стать полноценным спортивным менеджером, требуется время. Большую его часть Александр должен будет потратить на обучение.
– Другой знаковый для Петербурга футболист Андрей Аршавин пока не завершил карьеру. Допускаете, что когда-нибудь он вернется в «Зенит» в совершенно ином качестве?
– Мы рады видеть в клубе всех воспитанников «Зенита». Если у наших бывших игроков есть желание развиваться, продолжать уже неигровую карьеру, то мы точно найдем для них место. Если Андрей захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в структуре клуба.
СЭ
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