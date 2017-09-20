Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Дюков: если Аршавин захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в "Зените"

Председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков высказался относительно возможного возвращения в клуб экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.

– Воспитанник «Зенита» Александр Кержаков этим летом закончил карьеру и стал координатором юношеских команд клуба. Какие у него перспективы с точки зрения спортивного менеджера?

– Александр был высококлассным игроком, он очень способный парень, самое главное в нем – желание учиться. Конечно, чтобы стать полноценным спортивным менеджером, требуется время. Большую его часть Александр должен будет потратить на обучение.

– Другой знаковый для Петербурга футболист Андрей Аршавин пока не завершил карьеру. Допускаете, что когда-нибудь он вернется в «Зенит» в совершенно ином качестве?

– Мы рады видеть в клубе всех воспитанников «Зенита». Если у наших бывших игроков есть желание развиваться, продолжать уже неигровую карьеру, то мы точно найдем для них место. Если Андрей захочет, сделаем все возможное, чтобы он оказался в структуре клуба.

СЭ
Теги: Дюков Аршавин
Сегодня, 11:27
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
".......Если у наших бывших игроков есть желание развиваться, продолжать уже неигровую карьеру, то мы точно найдем для них место"

Неужели и Панова возьмете?
Регистрация: 16.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.