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Надсон: в "Локомотиве" опасны все, но мы в состоянии выиграть

Защитник "Крыльев Советов" Надсон поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Кубка России против "Локомотива".

"В "Локомотиве" опасны все, команда очень высокого уровня, в которой собраны футболисты из сборных разных стран. В "Локомотиве" хорошая атака. Братья Миранчуки в полном порядке,. Есть Джефферсон Фарфан.

Будет очень сложная игра, но простых игр не бывает. Этот матч мы в состоянии выиграть, сделаем все для этого. Две игры "Локомотив" не может забить и поэтому приедет в Самару, чтобы выиграть", – цитирует Надсона официальный сайт "Крыльев".
Теги: Крылья Советов Локомотив
Сегодня, 11:59
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