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Виталий Мутко: на финал ЧМ-2018 количество заявок превысило вместимость "Лужников"

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что число заявок на билеты на финал и матч открытия чемпионата мира 2018 года превысило вместимость московской арены "Лужники", где состоятся эти матчи, и интерес к турниру будет увеличиваться по мере отбора сборных.

"Нас удовлетворяет спрос на билеты, больше 30% - иностранные болельщики. При этом на финал и матч открытия количество заявок превысило вместимость арены.

Интерес большой, и я думаю, что он будет увеличиваться по мере отбора команд после ключевых игр. Интерес еще больше поднимется. Надеюсь, что все арены будут забиты до отказа", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 12:37
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
срочно начинайте строить вторые Лужники.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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