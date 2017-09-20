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Рыжиков, Навас и Карадениз не сыграют с "Оренбургом"

Тренерский штаб "Рубина" решил не брать на матч 1/16 финала Кубка России против "Оренбурга" нескольких игроков.

Во встрече не примут участие голкипер Сергей Рыжиков, защитник Сесар Навас, полузащитники Гекдениз Карадениз и Мийо Цакташ, передает "СЭ".
Теги: Рубин
Сегодня, 12:50
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Ростов»
Да уж пора Сослану Джанаеву начать играть.
Регистрация: 16.05.2017
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