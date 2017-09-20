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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Алексей Сорокин выбран в совет ФИФА
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин выбран в совет ФИФА, информирует пресс-служба организации.
Процедура состоялась в рамках внеочередного конгресса организации. Сорокин являлся единственным кандидатом, выдвинутым на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Его кандидатура была поддержана единогласно.
"Мы поздравляем тебя, Алексей", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Процедура состоялась в рамках внеочередного конгресса организации. Сорокин являлся единственным кандидатом, выдвинутым на вакантное место в совет ФИФА от УЕФА. Его кандидатура была поддержана единогласно.
"Мы поздравляем тебя, Алексей", – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
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