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"Ростов" прибыл в Астрахань на матч с "Волгарем"

Самолет с футболистами и тренерским штабом "Ростова" приземлился в аэропорту Астрахани, передает "Советский спорт".

Напомним, сегодня состоится матч 1/16 Кубка России между желто-синими и местным "Волгарем". Начало встречи - в 18:00.
Теги: Ростов
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ростовчане поехали менять раков на рыбу. Удачи Ростову!
Регистрация: 16.05.2017
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