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Виталий Мутко: избрание Сорокина в совет ФИФА важно со всех точек зрения

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в совет ФИФА от Европы.

"Избрание важно со всех точек зрения. Главное, что место сохранили, это здорово. Пожелаем ему удачи, пусть вкалывает, он умеет работать.

Давно говорил, что все, что планировали, то сделали. И такие вопросы (избрание Сорокина) сюрпризами не бывают", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Сорокин
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
это как президентство Медведева...вроде бы президент один, а правит все равно другой
так и тут будет
не ново


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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