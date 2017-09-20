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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Мутко: избрание Сорокина в совет ФИФА важно со всех точек зрения
Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал избрание генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина в совет ФИФА от Европы.
"Избрание важно со всех точек зрения. Главное, что место сохранили, это здорово. Пожелаем ему удачи, пусть вкалывает, он умеет работать.
Давно говорил, что все, что планировали, то сделали. И такие вопросы (избрание Сорокина) сюрпризами не бывают", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
"Избрание важно со всех точек зрения. Главное, что место сохранили, это здорово. Пожелаем ему удачи, пусть вкалывает, он умеет работать.
Давно говорил, что все, что планировали, то сделали. И такие вопросы (избрание Сорокина) сюрпризами не бывают", – цитирует Мутко "Р-Спорт".
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