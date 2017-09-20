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Алексей Сорокин: очень приятно, что меня избрали почти единогласно

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, которого сегодня избрали в совет ФИФА, прокомментировал назначение.

"Только что закончился конгресс ФИФА. Мне очень приятно, что меня избрали почти единогласно. Даже не понадобилось специальное голосование. Пока ни о чём не говорили. Сегодня предстоит исполком УЕФА, в котором я уже приму участие.

Очень важно, что Россия сохранит место в совете ФИФА. На протяжении многих десятилетий мы не теряли это место. Россия заслуживает быть в управлении мировым футболом, особенно учитывая приближающийся чемпионат мира и другие наши заслуги в футболе.

Что касается специального ритуала при вступлении в совет ФИФА, то его нет. Пока я вижу только участие в заседании, которое начнётся через пару часов.

С мячом ко мне никто не подходил, чеканить не просили, но если подойдут, то я готов. Праздновать будем, когда осознаем весь груз возложенной ответственности", - цитирует Сорокина "Чемпионат".
Теги: Сорокин
Сегодня, 13:40
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:52) #
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Регистрация: 26.09.2015
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