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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Динамо": вопрос об отставке Юрия Калитвинцева в настоящее время не стоит
Сообщество "Динамо" опубликовало заявление по поводу ситуации с главным тренером бело-голубых Юрия Калитвинцева.
"В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.
По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям", - говорится в заявлении.
dynamo.su
"В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.
По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям", - говорится в заявлении.
dynamo.su
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