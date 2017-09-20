"Динамо": вопрос об отставке Юрия Калитвинцева в настоящее время не стоит

Сообщество "Динамо" опубликовало заявление по поводу ситуации с главным тренером бело-голубых Юрия Калитвинцева."В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям", - говорится в заявлении.