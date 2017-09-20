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"Динамо": вопрос об отставке Юрия Калитвинцева в настоящее время не стоит

Сообщество "Динамо" опубликовало заявление по поводу ситуации с главным тренером бело-голубых Юрия Калитвинцева.

"В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера "Динамо" Юрия Калитвинцева ВФСО "Динамо" как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит.

По словам Председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям", - говорится в заявлении.

dynamo.su
Теги: Динамо
Сегодня, 13:57
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№3 Написал: Бриг (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Собственно на место Калитвинцева и приглашать не кого..Поэтому вопрос и не стоит..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Чтобы этот вопрос ставить- надо что-то было в клуб вложить. А так, волшебным образом, жигули мерседесом не станут.
Чего с него спрашивать- как Сапета с Рыковым &C. играют? Как могут, так и играют. У меня к ним- претензий нет.
Приветствую, Александр.
Регистрация: 19.10.2008
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 14:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Все хорошо прекрасная маркиза...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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