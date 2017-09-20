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Сослан Джанаев дебютирует за "Рубин" в кубковой игре с "Оренбургом"

"Рубин" огласил состав на матч Кубка России против "Оренбурга". Впервые в составе казанцев в воротах появится экс-голкипер "Ростова" Сослан Джанаев.

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Сорокин, Бурлак, Сигурдссон, Кузьмин, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Жемалетдинов, Азмун.

Запасные: Акмурзин, Набиуллин, Гранат, Бауэр, Махатадзе, М’Вила, Рочина, Канунников.
Теги: Рубин
Сегодня, 14:16
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