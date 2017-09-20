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Игроки "Краснодара" Мамаев и Лаборде сыграют против "Томи" с первых минут

"Краснодар" назвал состав на выездной матч 1/16 финала Кубка России с "Томью".

"Краснодар": Адамов, Янбаев, Мартынович, Грицаенко, Рамирес, Ристич, Каборе, Жоаозиньо, Мамаев, Лаборде, Вандерсон.

Запасные: Латышонок, Стежко, Петров, Жигулёв, Шишкин, Подберёзкин, Окриашвили, Иван.
Теги: Краснодар
Сегодня, 14:28
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