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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Вячеслав Колосков: в международном плане Сорокин - это человек номер два после Мутко
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал избрание Алексея Сорокина членом европейского совета ФИФА.
"Для России это престиж. В ФИФА 211 стран, а в совет входит всего около 30 человек. Попасть на футбольный олимп – это большой престиж для РФС и России.
Алексей Сорокин – это очень достойная кандидатура. Я его очень хорошо знаю. Он дипломат по образованию, закончил МГИМО. Какое-то время работал в посольстве США, обладает прекрасным английским языком, хорошим французским. Начал работу в московском правительстве с инициативы проведения финала Лиги чемпионов. Потом мы вместе работали в заявочном комитете «Россия 2018». Там он проявил себя с наилучшей стороны, будучи директором комитета. Объездили мы все страны, видел, насколько он в теме.
Прямо сейчас в международном плане Сорокин — это человек номер два после Мутко, поскольку выступал на всех последних конгрессах, с презентациями чемпионата мира. Его знает, по сути, весь футбольный мир. Это престиж РФС, престиж страны в целом. Не стоит ещё забывать, что помимо того, что он будет членом совета, он будет возглавлять комитеты.
Избрание Сорокина даёт возможность отстаивать интересы и российского футбола, и конкретных футболистов, клубов. Он сумеет это сделать, ему хватит авторитета и футбольных знаний. Поскольку он попал в совет ФИФА от Европы, он обязан присутствовать на всех заседаниях исполкома УЕФА. Может влиять на определённые решения, высказывать свою позицию, отстаивать наши интересы. Это имеет для России колоссальное значение.
В общем, можно поздравить Сорокина и РФС. Наверняка определённую роль сыграл Виталий Мутко, смог убедить президентов ФИФА и УЕФА, что это достойный кандидат. Считаю, это дипломатическая спортивная победа.
Что касается ритуалов и традиций при избрании в ФИФА, то в моё время они были, но сейчас пришло новое поколение. Мы раньше проставлялись. Между заседаниями был обед, в это время можно было накрыть небольшую «поляну». В то время можно было привезти икру, водку. Это чисто символический жест, ведь в то время членам исполкома в основном было за 70 лет. Но сейчас думаю, что Сорокина просто представят, и на этом всё закончится", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
"Для России это престиж. В ФИФА 211 стран, а в совет входит всего около 30 человек. Попасть на футбольный олимп – это большой престиж для РФС и России.
Алексей Сорокин – это очень достойная кандидатура. Я его очень хорошо знаю. Он дипломат по образованию, закончил МГИМО. Какое-то время работал в посольстве США, обладает прекрасным английским языком, хорошим французским. Начал работу в московском правительстве с инициативы проведения финала Лиги чемпионов. Потом мы вместе работали в заявочном комитете «Россия 2018». Там он проявил себя с наилучшей стороны, будучи директором комитета. Объездили мы все страны, видел, насколько он в теме.
Прямо сейчас в международном плане Сорокин — это человек номер два после Мутко, поскольку выступал на всех последних конгрессах, с презентациями чемпионата мира. Его знает, по сути, весь футбольный мир. Это престиж РФС, престиж страны в целом. Не стоит ещё забывать, что помимо того, что он будет членом совета, он будет возглавлять комитеты.
Избрание Сорокина даёт возможность отстаивать интересы и российского футбола, и конкретных футболистов, клубов. Он сумеет это сделать, ему хватит авторитета и футбольных знаний. Поскольку он попал в совет ФИФА от Европы, он обязан присутствовать на всех заседаниях исполкома УЕФА. Может влиять на определённые решения, высказывать свою позицию, отстаивать наши интересы. Это имеет для России колоссальное значение.
В общем, можно поздравить Сорокина и РФС. Наверняка определённую роль сыграл Виталий Мутко, смог убедить президентов ФИФА и УЕФА, что это достойный кандидат. Считаю, это дипломатическая спортивная победа.
Что касается ритуалов и традиций при избрании в ФИФА, то в моё время они были, но сейчас пришло новое поколение. Мы раньше проставлялись. Между заседаниями был обед, в это время можно было накрыть небольшую «поляну». В то время можно было привезти икру, водку. Это чисто символический жест, ведь в то время членам исполкома в основном было за 70 лет. Но сейчас думаю, что Сорокина просто представят, и на этом всё закончится", - цитирует Колоскова "Чемпионат".
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