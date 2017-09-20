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"Реал" объявил о продлении контракта с Каримом Бензема

"Реал" официально объявил о продлении соглашения с нападающим Каримом Бензема.

Новый договор французского форварда с мадридцами будет рассчитан до лета 2021 года. Специальная пресс-конференция по этому случаю запланирована на четверг.
Теги: Реал Бензема
Сегодня, 14:51
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Хорошая новость! Вот только ему на подмену большой форвард не помешал бы.
Регистрация: 23.11.2009
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