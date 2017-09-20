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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Олег Шатов: половина сборной России играет в Counter-Strike (видео)
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов рассказал об увлечении компьютерной игрой Counter-Strike.
"В свободное время, когда дети ложатся спать, появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох.
Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное.
Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе", - рассказал Шатов.
ВИДЕО - здесь
"В свободное время, когда дети ложатся спать, появляется лишний часок, я провожу его за компьютером. Но много времени на это не трачу, не фанатею. Но в Counter-Strike я достаточно неплох.
Не хотелось бы, конечно, всех сдавать, но я знаю очень многих футболистов, которые играют в эту игру. В премьер-лиге половина состава сборной России, наверное.
Это интересная игра пять на пять, командная. Ты можешь собрать команду друзей, позвать, например, Алана Дзагоева, Георгия Щенникова, Александра Кокорина и дружно провести время вместе", - рассказал Шатов.
ВИДЕО - здесь
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