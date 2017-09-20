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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов вошла в школьный учебник (фото)
Задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов вошла в один из школьных учебников по математике, сообщает Твиттер "Спорт день за днем".
Текст задачи:
"В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира "Лига чемпионов" 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда "ЦСКА"?
Текст задачи:
"В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира "Лига чемпионов" 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда "ЦСКА"?
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