Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов вошла в школьный учебник (фото)

Задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов вошла в один из школьных учебников по математике, сообщает Твиттер "Спорт день за днем".

Текст задачи:

"В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира "Лига чемпионов" 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда "ЦСКА"?

Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:35
Напечатать
14
(4)
№14 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
забавно)
следующая задачка будет рекордсмена


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Маленькие радости полезны ! Крепитесь и вспоминайте момент чемпионства !


--------------------
Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:21) #
  • +3
  •  (5)

ну хоть какая-то радость адептам секты пищевика.
Регистрация: 25.02.2016
№11 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +3
  •  (13)
online

Цитата: Hitman
автор учебника мясной


Автор учебника чудак на всем известную букву...
Регистрация: 26.01.2007
№10 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:06) #
  • +2
  •  (4)
online

Интересная задачка. А учебник за какой класс?
Регистрация: 30.08.2008
№9 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 16:00) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
joy joy joy
знатно протролили..
Регистрация: 9.01.2009
№8 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 15:52) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Креативненько blush
Регистрация: 30.07.2014
№7 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:46) #
  • 0
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хоть чем то потешить свинорылую публику blush а то приуныли совсем)) Илюша куда-то пропал...может черканет хоть пару строк smile


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№6 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:41) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
пора расшифровку клуба в школьную терминологию вводить smile


--------------------
"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№5 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (26)
Болеет за:
«Шинник»
в следующем году великий и могучий сраптак будет в учебниках дошкольников
какое место занял великий клуб, если за 1 ничью 1 очко,а за 5 поражений - 0
Регистрация: 7.09.2015
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:40) #
  • -2
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Скоро новая появится!!! при одной ничьей и пяти поражениях)))
Регистрация: 17.05.2013
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:39) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
joy сейчас ослики скажут что автор учебника мясной.Не удивлюсь если и про антирекорд Сухоряна появятся задачки))
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
МАРЬИВАНОВНА!!! ПОСЛЕДНЕЕ!!!!
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 15:38) #
  • +4
  •  (10)

smile
Регистрация: 27.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.