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Жоаозиньо проводит свой 200-й матч за "Краснодар"

Полузащитник Жоаозиньо начал игру 1/16 финала Кубка России против "Томи" в статусе капитана своей команды.

Матч стал для Жоаозиньо 200-м по счету в составе "Краснодара". Полузащитник выступает за кубанскую команду с 2011 года.
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 16:07
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