Жоаозиньо проводит свой 200-й матч за "Краснодар"

Полузащитник Жоаозиньо начал игру 1/16 финала Кубка России против "Томи" в статусе капитана своей команды.Матч стал для Жоаозиньо 200-м по счету в составе "Краснодара". Полузащитник выступает за кубанскую команду с 2011 года.