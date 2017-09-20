"Челси" проявляет интерес к Эдинсону Кавани

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Челси", сообщает Daily Mail.Также в услугах уругвайского форварда заинтересован "Эвертон".Напомним, Кавани может сменить команду из-за конфликта с партнером по французскому клубу Неймаром. Желание 30-летнего уругвайца быть главной звездой в атаке может подтолкнуть его к уходу из "ПСЖ".