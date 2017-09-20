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"Шинник" разгромил "Урал" и вышел в 1/8 финала Кубка России

"Шинник" на своем поле одержал крупную победу над "Уралом" в матче 1/16 финала Кубка России.

Кубок России

1/16 финала

"Шинник" - "Урал" 3:0

Голы: Фатихов, 8, Безлихотнов, 44, Крамаренко, 56

"Шинник": Антипин, Жестоков, Кагермазов, Магадиев, Евсеев, Лях, Земсков, Камилов, Крамаренко, Фатихов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)

"Урал": Арапов, Динга, Чернов, Данцев (Меркулов, 57), Кулаков, Глушков, Евсеев, Бавин, Щербаков, Емельянов, Павленко

Предупреждения: Кулаков, 54
Теги: Шинник Урал
Сегодня, 16:53
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 17:29) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
А что скажет тов. Иванов?
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: safonas (Сегодня, 17:09) #
  • +1
  •  (1)

Шина красавцы)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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