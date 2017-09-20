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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Шинник" разгромил "Урал" и вышел в 1/8 финала Кубка России
"Шинник" на своем поле одержал крупную победу над "Уралом" в матче 1/16 финала Кубка России.
Кубок России
1/16 финала
"Шинник" - "Урал" 3:0
Голы: Фатихов, 8, Безлихотнов, 44, Крамаренко, 56
"Шинник": Антипин, Жестоков, Кагермазов, Магадиев, Евсеев, Лях, Земсков, Камилов, Крамаренко, Фатихов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)
"Урал": Арапов, Динга, Чернов, Данцев (Меркулов, 57), Кулаков, Глушков, Евсеев, Бавин, Щербаков, Емельянов, Павленко
Предупреждения: Кулаков, 54
Кубок России
1/16 финала
"Шинник" - "Урал" 3:0
Голы: Фатихов, 8, Безлихотнов, 44, Крамаренко, 56
"Шинник": Антипин, Жестоков, Кагермазов, Магадиев, Евсеев, Лях, Земсков, Камилов, Крамаренко, Фатихов, Безлихотнов (Шайморданов, 62)
"Урал": Арапов, Динга, Чернов, Данцев (Меркулов, 57), Кулаков, Глушков, Евсеев, Бавин, Щербаков, Емельянов, Павленко
Предупреждения: Кулаков, 54
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